СБУ спіймала ексберкутівця на торгівлі зброєю

Співробітники СБУ викрили у Запоріжжі ексспівробітника розформованого у 2014 році спецпідрозділу міліції «Беркут» на незаконному виготовленні та збуті вогнепальної зброї.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"За попередньою версією слідства, колишній спецпризначенець, який наразі очолює підрозділ безпеки в одній із комерційних столичних структур, одночасно з легальною роботою займався протиправною діяльністю. Зокрема, маючи спеціальні знання з ремонту вогнепальної зброї, чоловік переробляв для продажу травматичні та стартові пістолети на бойові. Клієнтів він підшукував через спеціалізовані інтернет-платформи та реалізовував через особисті зв`язки в кримінальних колах у Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали зловмисника у Запоріжжі під час чергової спроби продажу за 50 тисяч гривень 10 стартових пістолетів, переведених у бойовий стан, та понад 200 патронів до них. Під час обшуку в його автомобілі було вилучено ще один «модернізований» пістолет із набоями.

Раніше оперативники спецслужби задокументували кілька фактів реалізації зловмисником зброї.

Наразі всі вилучені засоби ураження направлено для проведення відповідних експертиз.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України затриманому оголошено про підозру. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Читайте також: На Одещині СБУ перекрила канал нелегальної міграції

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи, у тому числі клієнтів затриманого, а також притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконного обігу зброї.

Викриття правопорушника проводилось спільно зі слідчими ГУ Нацполіції в Запорізькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.