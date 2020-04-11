У статистику тестів на коронавірус додають дані повторних досліджень - Ляшко

У загальну статистику здійснених тестів на коронавірус COVID-19 в Україні тепер додають дані повторних досліджень у людей, в яких був зафіксований такий діагноз.

Про це заявив на брифінгу в суботу заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Раніше ми публікували цифри лише від досліджень, які забиралися у хворих з підозрою на коронавірусну хворобу, а зараз ми публікуємо усі цифри з усіх досліджень, які проводяться у вірусологічних лабораторіях для дослідження коронавірусної хвороби. В ці дослідження входять також і дослідження від людей, які хворіють на коронавірусну хворобу", - сказав Ляшко, відповідаючи на запитання, яким чином звітна кількість протестованих за добу збільшилась на майже 13 тисяч.

Він пояснив, що хворий на коронавірус в процесі одужання для того, щоб він був виписаний з лікарні, йому потрібно пройти два негативних ПЛР-тести. Якщо коронавірус двічі не буде виявлено, то це означає, що хворий одужав.

Як повідомлялося, за даними Центру громадського здоров'я, станом на 11 квітня усього в Україні було досліджено 26 557 зразків на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР (лабораторна діагностика).

За даними МОЗ, в Україні станом на ранок 11 квітня 2511 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Померли 73 пацієнти, одужали 79 пацієнтів. За добу було зафіксовано 308 нових випадків коронавірусу.