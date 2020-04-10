ДПСУ спростовує, що її медзаклади не готові до прийому хворих з COVID-19

Заклади охорони здоров’я Держприкордонслужби мають достатню кількість засобів захисту і готові до прийому хворих на COVID-19.

Про це йдеться у відповіді ДПСУ на запит Укрінформу у зв'язку з інформацією неурядової організації StateWatch про неготовність медзакладів до масового надходження хворих на COVID-19.

У Держприкордонслужбі наголосили, що дане повідомлення не відображає реального стану справ як в ДПСУ в цілому, так і в медзакладах відомства.

"Опубліковані дані не роз’яснюють суті питання", - йдеться у відповіді.

Зазначається, що визначені заклади охорони здоров’я відомчого підпорядкування, до яких можуть надходити прикордонники у разі їх захворювання на коронавірусну хворобу. До них відносяться 3 військово-медичні клінічні центри в Києві, Львові та Одесі. Станом на сьогоднішній день серед особового складу відомства випадків захворювань на COVІD-19 не зареєстровано. Відповідно лікування цих захворювань у відомчих закладах охорони здоров’я наразі не здійснюється.

У ДПСУ підкреслили, що ці медзаклади готові до прийому та лікування хворих. Також через дані медичні установи постійно відбувається перерозподіл та дозабезпечення підрозділів охорони кордону необхідними засобами захисту персоналу, який виконує завдання безпосередньо на державному кордоні.

"Зважаючи на відсутність серед прикордонників хворих на COVІD-19, в закладах охорони здоров’я в наявності є достатня кількість засобів захисту для медичного персоналу і у разі надходження хворих медзаклади будуть невідкладно дозабезпечені всім необхідним з наявного резерву", - заявили у ДПСУ і додали, що при цьому потреба, яка була надана у відповіді Statewatch, вказувалася при 100% завантаженні військово-медичних клінічних центрів хворими на коронавірусну хворобу до завершення карантинних заходів.

У відомстві додали, що з метою поповнення щоденних витрат засобів захисту для всіх прикордонних підрозділів та відомчих закладів охорони здоров’я, визначеними органами Держприкордонслужби щоденно проводиться робота за процедурами закупівель зазначеної продукції. Наразі відповідно до укладених угод вже відбуваються надходження додаткової кількості засобів захисту, в тому числі костюмів біологічного захисту, респіраторів, медичних масок, захисних окулярів, медичних рукавичок тощо.

Крім того, надходження засобів захисту відбувається за рахунок благодійної та гуманітарної допомоги, в тому числі від міжнародних організацій. З цією ж метою до Міністерства охорони здоров’я України направлено розрахунки щодо потреб ДПСУ у додаткових ресурсах, засобах та обладнанні.

"Все це дозволяє забезпечити готовність відомчих закладів охорони здоров’я до прийому хворих у разі ускладнення епідемічної ситуації та появі хворих серед прикордонників", - йдеться у відповіді.

У коментарі Укрінформу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко також повідомив, що у жодного українського прикордонника наразі не виявлено коронавірусного захворювання COVID-19.

«Від початку карантинних заходів близько 300 військовослужбовців ДПСУ перебували під підозрою щодо можливого захворювання на самоізоляції і обсервації. На щастя, всі здорові. Зараз менше 40 військовослужбовців продовжують перебувати на самоізоляції або обсервації», - сказав Демченко.

Неурядова організація StateWatch сьогодні поширила новину, що заклади охорони здоров’я Держприкордонслужби, до яких у разі масового надходження хворих на COVID-19 планується госпіталізація осіб з числа особового складу, мають значну нестачу ряду засобів індивідуального захисту лікарів та апаратів штучної вентиляції легень. Повідомлялося, що заклади охорони здоров’я ДПСУ станом на цей тиждень забезпечені 1-3% костюмами біозахисту від потреби.