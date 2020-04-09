Кулеба назвав топ-пріоритетом для України повернення полонених

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що питання обміну полоненими, стосовно якого було досягнуто попередньої домовленості, є пріоритетом роботи МЗС та основним фокусом уваги уряду.

Про це Кулеба сказав під час прямого включення, організованого американським аналітичним центром Atlantic Council, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Для нас звільнення наших людей, проведення обміну є топ-пріоритетом", - зазначив міністр.

Він підкреслив, що це питання "залишається в абсолютному фокусі уваги для уряду", нагадавши, що домовленості про обмін полоненими між Україною та РФ були досягнуті 8 квітня.

"Ми ставимо за мету привітати наших людей вдома до Різдвяних свят за православним календарем, тобто наступного тижня", - зазначив очільник МЗС.

Кулеба також уточнив: "Ми знаємо кількість (людей, які підлягатимуть обміну – ред.) з обох сторін".

Водночас він зауважив, що утримається від детальніших коментарів, аби не ставити під ризик досягнуті домовленості.

Міністр висловив сподівання, що досягнення домовленостей у плані обміну також створює умови для "розблокування інших питань, які перебувають на порядку денному".

Як повідомляв Укрінформ, під час чергових зустрічей Тристоронньої контактної групи в формі відеоконференцій 6-8 квітня сторони досягли принципової домовленості про наступний етап обміну утримуваними особами найближчим часом.