Кулеба назвав топ-пріоритетом для України повернення полонених
Про це Кулеба сказав під час прямого включення, організованого американським аналітичним центром Atlantic Council, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Для нас звільнення наших людей, проведення обміну є топ-пріоритетом", - зазначив міністр.
Він підкреслив, що це питання "залишається в абсолютному фокусі уваги для уряду", нагадавши, що домовленості про обмін полоненими між Україною та РФ були досягнуті 8 квітня.
"Ми ставимо за мету привітати наших людей вдома до Різдвяних свят за православним календарем, тобто наступного тижня", - зазначив очільник МЗС.
Кулеба також уточнив: "Ми знаємо кількість (людей, які підлягатимуть обміну – ред.) з обох сторін".
Водночас він зауважив, що утримається від детальніших коментарів, аби не ставити під ризик досягнуті домовленості.
Міністр висловив сподівання, що досягнення домовленостей у плані обміну також створює умови для "розблокування інших питань, які перебувають на порядку денному".
Як повідомляв Укрінформ, під час чергових зустрічей Тристоронньої контактної групи в формі відеоконференцій 6-8 квітня сторони досягли принципової домовленості про наступний етап обміну утримуваними особами найближчим часом.