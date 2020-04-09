Україна отримає додаткові 320 тисяч доз ліків для хворих на COVID-19

Міністерство охорони здоров’я отримає гуманітарну допомогу, а саме лікарські засоби з діючою речовиною Гідроксихлорохін, включені у національний протокол лікування COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

«МОЗ робить усе можливе, щоб максимально ефективно боротися з коронавірусом. Тому ми звернулися до виробників з проханням надати нам гуманітарну допомогу. Цієї кількості препарату вистачить для лікування понад 22 тисяч хворих на COVID-19... Цей препарат прописаний у нашому протоколі лікування хворих на COVID-19 і застосовується для важких пацієнтів винятково в умовах стаціонарів, а також під пильним наглядом лікарів і за письмової згоди пацієнтів. Він буде безкоштовним для тих пацієнтів, кому він справді необхідний за медичними показами», — заявив Степанов.

Зазначається, що компанії «Санофі» та «Сандоз» поставлять в Україну 320 тисяч таблеток цього препарату, що розраховано на лікування понад 22 тисяч пацієнтів.

Раніше МОЗ повідомило, що лікарський засіб «Плаквеніл» компанії «Санофі» (з діючою речовиною Гідроксихлорохін) уже розподілений між структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних державних адміністрацій та Києва з подальшим надходженням до закладів охорони здоров’я «першої хвилі» для прийому хворих із коронавірусною інфекцією. Поставка та розподіл лікарського засобу «Гідроксихлорохін» компанії «Сандоз» очікується на початку наступного тижня.

Препарати з діючою речовиною Гідроксихлорохін використовуються в низці країн для лікування хворих на COVID-19.