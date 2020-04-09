Україна отримає додаткові 320 тисяч доз ліків для хворих на COVID-19

Україна отримає додаткові 320 тисяч доз ліків для хворих на COVID-19

Укрінформ
Міністерство охорони здоров’я отримає гуманітарну допомогу, а саме лікарські засоби з діючою речовиною Гідроксихлорохін, включені у національний протокол лікування COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

«МОЗ робить усе можливе, щоб максимально ефективно боротися з коронавірусом. Тому ми звернулися до виробників з проханням надати нам гуманітарну допомогу. Цієї кількості препарату вистачить для лікування понад 22 тисяч хворих на COVID-19... Цей препарат прописаний у нашому протоколі лікування хворих на COVID-19 і застосовується для важких пацієнтів винятково в умовах стаціонарів, а також під пильним наглядом лікарів і за письмової згоди пацієнтів. Він буде безкоштовним для тих пацієнтів, кому він справді необхідний за медичними показами», — заявив Степанов.

Зазначається, що компанії «Санофі» та «Сандоз» поставлять в Україну 320 тисяч таблеток цього препарату, що розраховано на лікування понад 22 тисяч пацієнтів.

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Раніше МОЗ повідомило, що лікарський засіб «Плаквеніл» компанії «Санофі» (з діючою речовиною Гідроксихлорохін) уже розподілений між структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних державних адміністрацій та Києва з подальшим надходженням до закладів охорони здоров’я «першої хвилі» для прийому хворих із коронавірусною інфекцією. Поставка та розподіл лікарського засобу «Гідроксихлорохін» компанії «Сандоз» очікується на початку наступного тижня.

Препарати з діючою речовиною Гідроксихлорохін використовуються в низці країн для лікування хворих на COVID-19.

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