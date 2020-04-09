Групу українців евакуювали із США чартером авіакосмічної компанії

Група з 15 українських громадян вилетіла сьогодні на Батьківщину з Вашингтонського міжнародного аеропорту чартерним літаком американської авіакосмічної компанії «Нортроп Грумман».

Про це повідомило у Facebook Посольство України в США.

Як поінформували у диппредставництві, компанія «Нортроп Грумман» вже декілька років співпрацює з українськими космічними бюро. У квітні вона планувала відправляти чартер, щоб забрати з України до США українських конструкторів, які допомагають в рамках проєкту зі створення ракети-носія «Антарес», який кожні пів року доставляє вантаж до Міжнародної космічної станції.

Посольство евакуювало українців зі США чартерним літаком американської авіакосмічної компанії/ Фото: Твіттер посольства

«Представники «Нортроп Грумман» люб’язно погодились на пропозицію наших дипломатів скористатись такою можливістю та на шляху Вашингтон-Київ забрати 15 українських громадян, які застрягли у США через карантинні обмеження», - зазначили у посольстві.

Українські дипломати зауважили, що цей випадок також є гарною нагодою нагадати, що ініційована МЗС України програма «Захист» діє. У цьому контексті вони повідомили, що спеціальний літак мав обмежену кількість місць та забрав лише тих громадян, які подались на програму до Посольства України в США та потребували невідкладної медичної, фінансової або побутової допомоги.

Посольство також подякувало всім причетним відомствам України, які дозволили разову посадку літака, з огляду на екстрену ситуацію.

Як уточнили Укрінформу в Посольстві України у Вашингтоні, загалом з початком пандемії до України вдалося евакуювати 914 громадян зі США, плюс 15 людей літаком компанії Northrop Grumman.