У “Голосі” закликають уряд розблокувати закупівлю ліків

Депутатська фракція політичної партії "Голос" закликає Міністерство охорони здоров’я та уряд ухвалити всі необхідні документи, переліки ліків і затвердити процедуру відбору міжнародних організацій, що дозволить стартувати закупівлям медичних препаратів у 2020 році.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу заявила член Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ольга Стефанишина (фракція "Голос").

"МОЗ чотири місяці блокує підписання ключових документів, необхідних для здійснення закупівель на 2020 рік. Учора уряд знову не затвердив навіть перелік ліків для закупівлі. Так, надворі – квітень, а закупівлі ще не почалися. Тому міністр охорони здоров’я має негайно призначити відповідального заступника, який буде щоденно керувати процесами закупівель. У МОЗ має негайно запрацювати спеціальна постійна робоча група з питань закупівель, яка розв'язувати поточні питання. Ця група не засідала понад місяць. У найкоротші терміни Кабмін має ухвалити всі необхідні документи, переліки ліків, процедуру відбору міжнародних організацій, що дозволять стартувати закупівлям у 2020 році", – сказала Стефанишина.

Вона наполягає на тому, щоб у МОЗ терміново сформували та подали до Мінфіну бюджетні паспорти на закупівельні програми, а Мінфін – своєю чергою, негайно їх затвердив. "Документи, що стосуються закупівель життєво важливих препаратів, мають бути подані на підпис міністру і заступнику негайно", – зауважила депутат.

Вона підкреслила, що в гіршому випадку понад мільйон тяжкохворих пацієнтів за кілька місяців можуть залишитися без ліків. "Так, наприклад, в "Охматдиті" необхідні ліки вже закінчуються, а люди з ВІЛ за кілька місяців муситимуть просто переривати лікування", – уточнила Стефанишина.

Як повідомляв Укрінформ, 17 березня парламент ухвалив закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я".