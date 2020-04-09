Коронавірус у ЗСУ: 131 військовий на самоізоляції, п'ять підтверджених випадків

Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

«На 07.00 9 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 5 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 1 летальний. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) - 131 особа», - йдеться в повідомленні.

При цьому кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби – 28 осіб.

Також зазначається, що аналіз захворювань серед військових та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними).

Командування Медичних сил ЗСУ закликає військових дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Як повідомлялось, в Україні станом на ранок 9 квітня 1892 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 224 нові випадки.