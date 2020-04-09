Два німецькі форуми закликали до миру на Донбасі задля протидії Covid-19

Німецько-український і Німецько-російський форуми спільно закликали сторони конфлікту на Донбасі до довгострокового припинення вогню та до рішучих заходів для захисту місцевого населення від пандемії Covid-19.

Текст заяви розміщений на сайті Німецько-українського форуму.

«Ми закликаємо всіх учасників воєнних дій в зоні конфлікту на Сході України виконати заклик генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша до повного припинення вогню... З огляду на кризу, викликану вірусом Covid-19, яка зі страшною силою охопила нині всі країни Європи, зокрема Росію та Україну, ведення воєнних дій стає ще безглуздішим. Ми звертаємося передусім до лідерів Донецька й Луганська із закликом вжити всіх заходів для захисту здоров’я людей у зоні конфлікту і для співпраці з українськими державними установами», - йдеться у заяві.

Під час кризи, викликаної вірусом Covid-19, людям на Сході України потрібна гуманітарна допомога, а не насилля, наголошують підписанти.

«У зоні конфлікту на Сході України велика кількість людей перебуває в особливій небезпеці, бо інфраструктура, система охорони здоров’я і соціального захисту зазнали також великих руйнувань внаслідок багаторічного протистояння. Після кількох хвиль біженців тут залишилися передусім люди літнього віку, часто без сторонньої підтримки. При цьому вони перебувають в особливій групі ризику через вірус Covid-19. Саме тому на Сході України, по обидві сторони лінії розмежування, не можна зволікати, а необхідно діяти негайно. Довгострокове припинення вогню в зоні конфлікту є найважливішою передумовою для реалізації Мінських домовленостей», - наголошують автори звернення.

Голова правління Німецько-українського форуму Райнер Лінднер і голова правління Німецько-російського форуму Матіас Платцек нагадують, що довгострокове припинення вогню є найважливішою передумовою для реалізації угод «Мінськ-2».

Кореспонденту Укрінформу в Німецько-українському форумі пояснили, що ідея і текст спільної заяви далися нелегко.

«Вже шість років підтримувані Росією «керівники» окуповують українські райони в Донецьку та Луганську, і поки що завершення збройного конфлікту взагалі не видно. Щонайменше 20 тисяч українців мусили заплатити життям за цю агресію, яка порушує міжнародне право, і близько 2 мільйонів людей втекли звідти, більшість з них в інші регіони України», - зазначив член правління форуму Ґеральд Прашль.

За його словами, кожен повинен усвідомлювати і діяти відповідно: без обмежувальних заходів, які вже запровадив уряд України, пандемія може призвести до більшої кількості жертв та більшої шкоди, ніж Чорнобильська катастрофа.

З огляду на це, зауважив Прашль, було ухвалено виступити разом з Німецько-російським форумом, «попри принципово інакший погляд на конфлікт в Україні».