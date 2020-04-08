Зеленський привітав іудеїв України з Песахом

Президент Володимир Зеленський привітав іудеїв України з нагоди свята Песах, наголосивши, що єврейська громада є активним учасником суспільного життя нашої країни.

"Прийміть мої щирі вітання з нагоди Песаха – свята, що встановлене на честь свободи єврейського народу. Єврейська громада України є активним учасником суспільного життя, вона здійснює плідну гуманітарну і благодійну діяльність, сприяє розвитку духовності та зміцненню міжконфесійної злагоди в нашій країні", - йдеться у вітанні.

Зеленський побажав усім іудеям України теплого душевного свята у колі близьких і рідних людей.

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Як відомо, 8 квітня розпочинається одне з головних іудейських свят - Песах (яке також часто називають єврейською Пасхою). За традицією Песах відзначається протягом семи днів, але у діаспорі за межами Ізраїлю свято триває вісім днів.

Фото: Офіс Президента