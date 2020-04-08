Закупівлю апаратів ШВЛ здійснюватиме ДП “Медичні закупівлі”

Закупівлю апаратів штучної вентиляції легень для устаткування лікарень, що надають меддопомогу хворим на COVID-19, буде здійснювати ДП “Медичні закупівлі”.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“При наявності ресурсів в обласних бюджетах, які виділені для посилення матеріально-технічної бази лікарень, що визначені для допомоги хворим з коронавірусною хворобою, ми бачимо, що досить проблематично і досить тяжко відбуваються закупівлі. Тому вчора на селекторній зустрічі, яку проводили президент з прем'єр-міністром з головами ОДА та мерами великих міст, міністр охорони здоров'я запропонував залучити до закупівель ДП “Медичні закупівлі”. Саме це підприємство готове зараз укладати контракти з виробниками апаратів для штучної вентиляції легень для того, щоб приймати заявки з областей, закуповувати їх централізовано і доставляти їх до тих, хто проплачує з обласних бюджетів”, - розповів Ляшко.

Також, за його словами, деякі світові виробники апаратів ШВЛ відкрили технічні характеристики своїх виробів і надали їх МОЗ України, яке в свою чергу надає їх вітчизняним виробникам.

“Ми сподіваємося, що і вітчизняні виробники будуть виробляти апарати ШВЛ. Ми розуміємо, що це можливо не короткострокова перспектива, але укомплектування системи охорони здоров’я має відбуватися на постійній основі, щоб у подальшому не виникало ситуацій, коли система охорони здоров’я може бути не готова до будь-яких викликів”, - сказав Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, за даними МОЗ наразі в Україні є близько 350 апаратів ШВЛ в інфекційних відділеннях, в інфекційних стаціонарах та в інфекційних лікарнях, які будуть першими приймати хворих на коронавірусну хворобу. Також є 3,5 тисячі апаратів штучної вентиляції у відділеннях інтенсивної терапії, які перепрофільовуються у подальшому, поза межами інфекційних стаціонарів.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 206 нових випадків.