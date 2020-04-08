Київському поліцейському повідомили про підозру в переслідуванні майданівців

Керівнику слідчого відділення одного з районних управлінь Головного управління Нацполіції в місті Києві, який у січні 2014 року працював старшим слідчим райуправління ГУ МВС України в м. Києві, повідомлено про підозру у переслідуванні протестувальників.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокрурора.

"Встановлено, що старший слідчий з метою перешкоджання акціям протесту безпідставно, за відсутності будь-яких доказів причетності до вчинення кримінального правопорушення, незаконно затримав за нібито масові заворушення, склав і підписав повідомлення про підозру учаснику акцій протесту. При цьому правоохоронець вдався до службового підроблення", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, згодом старший слідчий подав до районного суду Києва безпідставне клопотання про обрання стосовно завідомо невинної особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке було протиправно задоволено судом.

Вирішується питання про обрання правоохоронцю запобіжного заходу та відсторонення підозрюваного від посади.

Він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ст. 340; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 КК України (в редакції зі змінами, внесеними згідно із Законом від 13.12.2013); ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.