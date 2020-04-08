В Україну за добу повернулися ще майже 5 тисяч громадян

Впродовж минулої доби до України прибули понад 4, 8 тисячі громадян України.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

«Минулої доби прикордонники здійснили 9,6 тисяч пропускних операцій. 7 квітня на в’їзд в Україну оформлено понад 4,8 тисяч наших співвітчизників. Крім того, учора Україну залишили 3,8 тисячі осіб, з них 1,5 тисячі іноземців», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я понад 5,8 тис. осіб, які прямували в Україну. За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання на Covid-19 не виявлено. Також встановленим порядком оформлювалися інформативні згоди про самоізоляцію та надавались відповідні пам’ятки.

За інформацією пресслужби ДПСУ, минулої доби в пунктах пропуску виявлено 7 порушників правил карантину, про що повідомлено співробітників поліції.

Як повідомлялося, в Україні до 24 квітня продовжено карантин для запобігання поширенню коронавірусу. Всі прибуваючі в країну повинні пройти 14-денну самоізоляцію.