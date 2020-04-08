Смертельні випадки від Covid-19: вчені назвали групи ризику

Нове дослідження спільної групи китайських і американських учених показало групи ризику при Covid-19, а також припустило, які ознаки можуть бути провісниками несприятливого прогнозу на основі систематизації смертельних випадків

Про це повідомляєNaked Science.

Автори роботи визначили найбільш поширеніші характеристики серед 85 пацієнтів з Covid-19, які померли в епіцентрі епідемії - китайському місті Ухань. Всі смерті відбулися ще на ранніх стадіях поширення хвороби. Стаття опублікована у виданні Американського торакального товариства American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

В рамках цього ретроспективного ослідження проведено порівняльний аналіз електронних медичних карт пацієнтів з Covid-19. Всі вони були госпіталізовані з симптомами коронавірусу в дві медустанови Ухань - лікарню Ханан і госпіталь Ухань у період з 9 січня по 15 лютого. Діагноз у кожного був підтверджений лабораторними методами, всі ці хворі померли від коронавірусу попри зусилля медиків.

Команда вивчила наявні медичні записи про цих людей, їх історії хвороби, дані про перебіг у них коронавирусной інфекції, симптоми, лабораторні дані, результатах КТ і клінічну картину, а також про всі супутні недуги і хронічні захворювання, які у них були раніше і на момент початку хвороби. Потім був проведений статистичний аналіз.

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«Найбільша кількість смертей в нашій когорті було у чоловіків старших 50 років з неінфекційними хронічними захворюваннями», - підсумовують результати аналізу карт автори. Середній вік загиблих становив 65,8 року, і більшість (72,9% всіх померлих) з них виявилися чоловіками. Гіпертонія, діабет і ішемічна хвороба серця були найбільш поширеними супутніми хронічними захворюваннями.

Вчені сподіваються, що їх робота допоможе більш аргументовано показати небезпеку Covid-19 для груп ризику.

Найпоширенішими симптомами при надходженні пацієнтів, які загинули згодом, були: підвищення температури, вкорочене дихання (задишка) і слабкість. Крім того, трохи більше 80% пацієнтів в цей момент мали дуже низький рівень еозинофілів в крові. Ускладнення включали в себе дихальну недостатність, шок, гострий респіраторний дистрес-синдром (ARDS) і серцеву аритмію.

Більшість пацієнтів отримували антибіотики, противірусні препарати і глюкокортикоїди. Деяким вводили внутрішньовенно імуноглобулін або інтерферон альфа-2b. Дослідники відзначили, що ефективність противірусних засобів і імуносупресивних препаратів в боротьбі зі збудником Covid-19 ще не до кінця вивчена. Автори відзначають, що комбінації цих речовин не допомогли загиблим. Більшість досліджених пацієнтів померли від поліорганної недостатності.

Одним з найбільш важливих висновків своєї роботи автори називають виявлення того, що хоча респіраторні симптоми можуть розвиватися не відразу і аж до тижня у хворого з уже підтвердженим діагнозом їх може не бути, з того моменту, як вони почалися, стан пацієнта може різко і швидко погіршуватися .

Проміжок часу між надходженням хворого і смертю в досліджених вченими випадках в середньому склав 6,35 дня. Хороший «зовнішній» маркер цієї інфекції, на думку вчених, - швидке виникнення задишки.

Грунтуючись на зібраних даних, дослідники вказують, що еозінофілопенія - аномально низький рівень еозинофілів в крові - може служити індикатором поганого прогнозу. Вони також відзначили, що раннє виникнення задишки може бути використано як наочний симптом для Covid-19. Крім того, вони відзначили, що комбінація протимікробних препаратів (противірусні, антибіотики) істотно не допомагала цим пацієнтам.

Автори вказують на те, що докладне документування симптомів і аналізу даних пацієнтів з різних осередків пандемії з різними датами початку хвороби важливо для того, щоб розуміти, як змінюється вірус і прояви викликаної ним інфекції.

фото: France 24