В омбудсмена пояснили, де мають лікувати дітей із притулків

Діти, позбавлені батьківської опіки, мають отримувати медичну допомогу у лікарнях за місцем розташування соціального закладу, в якому вони перебувають.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

"До омбудсмена надійшла інформація про те, що в умовах медичної реформи діти, які тимчасово перебувають у притулках, центрах соціально-психологічної реабілітації, центрах підтримки сімей та дітей, не мають можливості пройти медичний огляд у закладах охорони здоров’я за місцем знаходження закладу, оскільки не визначено чітких правил надання безкоштовної медичної допомоги таким дітям", - йдеться у повідомленні.

На запит уповноваженого Національна служба здоров’я України роз’яснила, що медичне обслуговування дітей у закладах соціального захисту здійснюється державними та комунальними закладами охорони здоров'я за місцем розташування.

В омбудсмена вказують, що діти, які тимчасово перебувають у притулках, центрах соціально-психологічної реабілітації, центрах підтримки сімей та дітей, мають забезпечуватись проведенням первинних медичних оглядів та обстежень, наданням первинної медичної допомоги безпосередньо за місцем розташування такого закладу. При цьому укладання декларації з лікарем не вимагається.

Крім того, зазначено що медичними працівниками закладу, в якому тимчасово перебуває дитина, також може здійснюватись направлення для отримання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги у закладах охорони здоров’я за місцем розташування закладу.

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Ця інформація доведена до всіх обласних державних адміністрацій для поширення серед підпорядкованих управлінь охорони здоров’я та служб у справах дітей з метою забезпечення права дітей на охорону здоров’я.