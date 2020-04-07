Група "Першого грудня" про пандемію: Попереду пік і випробування на людяність

Ініціативна група "Першого грудня" наголошує, що українці мають вийти із кризи, пов’язаної з коронавірусом, сильнішими, а єдиний шлях для цього - милосердя та людяність.

Про це йдеться у зверненні Групи.

"Пік епідемії ще попереду – як попереду нас іще найголовніше випробування, через яке ми маємо перейти: випробування на людяність. З часу оголошення карантину люди загалом уже обрали свій спосіб поведінки. Хтось узявся допомагати людям немічним і похилого віку або ж послужити лікарям та медсестрам, які вийшли на головну лінію епідеміологічного фронту. Хтось купив та передав у лікарні унікальне обладнання. Попри те дехто поспішив цинічно збагатитися на експорті масок, яких бракує також і в Україні, чи на ввезенні й перепродажеві зіпсованого товару. Знайшлися і ті, які знаходять свій "героїзм" у цілковитому ігноруванні небезпеки, цим самим її активно наближаючи", - зазначили автори звернення.

При цьому підкреслюється, що найбільший виклик постане перед тими, від кого залежатиме життєдіяльність соціального організму: системи охорони здоров’я, державних органів та органів місцевого самоврядування, соціальної та душпастирської опіки, мережі торгівлі і транспорту, господарських служб, телефонного зв’язку й інтернету, як і, врешті-решт, похоронних бюро. "Саме від усіх них буде залежати, чи втримаємось ми як єдиний суспільний організм, чи, навпаки, розсипемося на дрібні фрагменти, просякнуті страхом, агресією та егоїзмом", - наголосили в групі "Першого грудня", додавши, що може настати час, коли уся соціальна розмаїтість зведеться до однієї визначальної відмінності: між тими, що залишаться людьми, і тими, що людську подобу втратять.

Автори звернення застерігають українців, що "егоїстична постава лише на перший погляд виглядає рятівною, бо коли розсипається суспільний організм, небезпека зростає стократно", а солідарність, емпатія та взаємна підтримка – це єдине, що може стати для всіх рятівною "подушкою безпеки".

Отож, як наголошується у зверненні, подати одне одному руки можна і дистанційно. "Хай ослабнуть політичні антагонізми, а у спільній боротьбі проти пандемії з’являться перші паростки довіри. Епідеміологічну дисципліну хай не буде підмінено зловживанням владою. Карантин має ізолювати нас від вірусу, а не від симпатії до людини. Кожне слово вдячності й підтримки діятиме, як цілющий бальзам. Кожне слово доброго гумору відновить у нас душевний баланс", - побажали у групі "Першого грудня".

Автори звернення констатують, що в цій боротьбі будуть і ті, що не виживуть, але зазначать, що краще поповнити нову "Небесну сотню" тих, хто здобувся на самопожертву в порятункові спільноти, ніж умерти в прокльонах і ненависті до всіх.

"Ми ще не знаємо до пуття, чим викликана нинішня вірусна атака природи. Маємо засвоїти урок, який нам іще треба сформулювати. Проте ми знаємо вже сьогодні, що маємо вийти з цієї кризи сильнішими. А єдиний шлях для цього – милосердя, людяність. Бо духовним критерієм розвитку людської цивілізації є не технологічні здобутки, а передусім наша здатність полюбити іншу людину як самого себе", - наголошується у зверненні, яке підписали Оля Гнатюк, Володимир Єрмоленко, Євген Захаров, Йосип Зісельс, Ігор Козловський, Мирослав Маринович, Ігор Юхновський, Ярослав Яцків.

Ініціативна група “Першого грудня” - об'єднання, створене у 20-ту річницю референдуму за незалежність України відомими інтелектуалами та громадськими діячами.