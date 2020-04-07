"Школа онлайн" у перший день роботи зібрала понад 3,3 мільйона глядачів

Перший день роботи "Всеукраїнської школи онлайн" продемонстрував успішність задуму, зокрема спостерігаються високі показники переглядів телеканалів, які транслюють уроки.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Офісу Президента.

"Відучора в Україні стартувала «Всеукраїнська школа онлайн» з відеоуроками для учнів 5-11-х класів. Перший день ініціативи продемонстрував успішність задуму із запуском нового формату здобуття знань. Свідчення цього – високі показники переглядів телеканалів, які транслюють уроки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за даними компанії Nielsen, у понеділок, 6 квітня, майже третина глядачів ранкового ефіру дивилася саме «Всеукраїнську школу онлайн». Загальна аудиторія першого дня проєкту – понад 3,3 млн «учнів» різного віку.

Також повідомляється, що на офіційній YouTube-сторінці Міносвіти кількість переглядів за останні дві доби сягнула майже двох мільйонів. Найбільш популярними тут стали заняття з фізкультури за участю українських зірок.

"Однак, безумовно, головним критерієм є безліч позитивних відгуків учнів, батьків та вчителів. Вони - безцінні. Офіс Президента дякує всім, хто долучився до нового формату навчання школярів, який ми запустили в умовах карантину внаслідок поширення COVID-19", - додали в ОП.

Крім того, зазначається, що наразі до ініціативи долучаються й інші телеканали та медіаплатформи. Зокрема, онлайн-уроки стануть доступними для перегляду на «Київстар ТБ». Також тривають відповідні переговори з регіональними каналами.

Як повідомлялося, о 10 годині ранку 6 квітня для всіх українських школярів середніх та старших класів, а також для всіх охочих стартував проєкт "Всеукраїнська школа онлайн".

Всі уроки можна переглянути на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у Facebook та YouTube, на медіасервісах та інтернет-платформах 1+1 video, ТСН.ua, УНІАН, а також на Megogo та oll.tv, на яких уроки «Всеукраїнської школи онлайн» будуть безкоштовно доступні навіть для незареєстрованих користувачів.

Запуск проєкту відбувся з ініціативи Президента України Володимира Зеленського. До підготовки та запуску «Школи» долучилися МОН України, парламентський Комітет з питань освіти, науки та інновацій, громадська спілка «Освіторія», а також 40 педагогів. Зйомки уроків проходять у Новопечерській школі м. Києва.

Тим часом карантин, який розпочався в Україні 12 березня через епідемію коронавірусу, уряд продовжив щонайменше до 24 квітня.

В Україні станом на ранок вівторка, 7 квітня, зареєстровано 1462 випадки зараження коронавірусом, 45 осіб померли, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 143 нові випадки.

Фото: пресслужба глави держави