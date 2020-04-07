Пенсіонери можуть оплатити “комуналку” через листоношу

Люди старше 60 років мають залишатися вдома на період карантину, оскільки є в групі підвищеного ризику, відтак і потребують самоізоляції у визначеному ними місці.

Про це йдеться у роз’ясненні щодо обмежень на період карантину для людей старших 60 років, опублікованих на Урядовому порталі.

"Люди старше 60 років зараз мають перебувати вдома. Також вони мають утримуватися від контактів з іншими особами, окрім тих, з якими вони спільно проживають. Люди поважного віку є в групі підвищеного ризику, відтак — потребують самоізоляції у визначеному ними місці. Згідно зі статистикою ВООЗ, 95% жертв коронавірусу в Європі були віком понад 60 років",- йдеться у повідомленні.

В Уряді уточнюють, що залишатись вдома мають усі особи, які досягли 60-річного віку, крім тих, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення COVID-19, та забезпечують діяльність об’єктів критичної інфраструктури. Якщо ваш роботодавець не відноситься до цих двох виключень, він зобов'язаний перевести вас на режим віддаленої роботи у визначеному вами місці самоізоляції або надати відпустку на період карантину.

Зазначається, що людям похилого віку, що перебувають на самоізоляції (крім хворих на COVID-19) та про яких немає кому подбати, дозволено відвідувати магазини, аптеки та інші місця торгівлі, які розміщені на відстані не більше ніж 2 кілометри від місця самоізоляції. Вони так само мають дотримуватися масочного режиму та мати при собі посвідчення особи.

"Крім того, у вас є можливість звернутися до Управління (відділу) соціального захисту населення за місцем проживання. Уряд доручив обласним державним адміністраціям вжити додаткових заходів до виявлення та обслуговування одиноких осіб, які перебувають на самоізоляції, та організувати належний соціальний супровід. Це, зокрема, стосується придбання та доставки продуктів харчування та ліків соціальними працівниками", - додають в Уряді.

Також повідомляють, що частоту виходу на вулицю контролює сама людина похилого віку за умови дотримання рекомендацій, але робити це треба якомога рідше та планувати закупівлі на якнайдовший часовий період.

"А наявність документів дозволить перевірити, чи не мусить вона бути на самоізоляції чи обсервації, а також чи не порушила вона дозволену відстань у 2 км від визначеного місця самоізоляції. Контроль за дотриманням цих правил здійснюють структурні підрозділи МВС", - зауважують у Кабміні.

В Уряді також нагадують, що оплатити житлово-комунальні послуги людям похилого віку можна дистанційно через існуючі онлайн сервіси. Крім того зауважують, що найближчими днями урядом буде прийнято рішення щодо можливості оплати житлово-комунальних послуг через уповноважені банки та Укрпошту.

"Громадяни, які отримують пенсії та грошові допомоги через банківські установи, зможуть дистанційно сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги. Для цього вони мають зареєструватися у системі дистанційного обслуговування або зателефонувати на «гарячу» лінію банку і надати інформацію про перелік ЖКП, які бажають оплатити дистанційно, та необхідні дані для оплати послуг з їх рахунків", - додають в Кабміні.

Одержувачі пенсій та грошових допомог також зможуть оплачувати житлово-комунальні послуги безпосередньо у листоноші під час отримання пенсії та грошової допомоги, або замовивши відповідну послугу, зокрема, телефоном.

Якщо у людини похилого віку з’явились симптоми коронавірусної хвороби, то у Кабміні радять телефонувати сімейному лікарю і не йти до нього фізично, не сидіти в черзі на прийом.

"Якщо у вас висока температура, ускладнене дихання, кашель, інші симптоми, а до сімейного лікаря додзвонитися не виходить, або у вас не підписана декларація — викликайте швидку (103), або телефонуйте на «гарячу» лінію 1545 і залиште контактну інформацію про себе", - наголошують у Кабміні.

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Як повідомлялося, в Україні з 6 квітня посилилися вимоги до обмежувальних заходів у зв'язку з карантином.

Кабінет міністрів опублікував постанову № 255 від 2 квітня про посилення карантинних заходів в Україні, які будуть діяти із 6 по 24 квітня.

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Зокрема, під час карантину діє заборона на: перебування в громадських місцях без маски чи респіратора; переміщення групою осіб більш ніж дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей; перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності; відвідування спортивних та дитячих майданчиків; проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо.

Також у постанові встановлюється, що серед осіб, які потребують самоізоляції, є особи, які досягли 60-річного віку, крім осіб, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення COVID-19, забезпечують діяльність об’єктів критичної інфраструктури.