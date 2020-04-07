В Україну повернулися ще понад шість тисяч громадян

Минулої доби, 6 квітня, на в’їзд в Україну оформлено 6,4 тисячі громадян України.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Учора, 6 квітня, на в’їзд в Україну оформлено 6,4 тисячі громадян України. Крім того, минулої доби Україну залишили понад 4,5 тисячі осіб, з яких близько 2 тисяч – іноземці. Відмітимо, що упродовж минулої доби також фіксувалося зниження пасажиропотоку у порівнянні з попереднім днем. Загалом прикордонники здійснили понад 12,2 тисячі пропускних операцій на в’їзд та виїзд з України», - йдеться у повідомленні.

Крім того, упродовж минулої доби без власного транспорту в Україну прибуло понад 3,3 тисячі осіб. Для їх перевезення залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою та ДСНС. Сьогодні зранку в пунктах пропуску черг з подорожуючих власним транспортом та пішоходів не зафіксовано.

Учора прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я майже 7,7 тис. осіб, які прямували в Україну. За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання на COVID-19 не виявлено.

Також встановленим порядком оформлювалися інформативні згоди про самоізоляцію та надавались відповідні пам’ятки. Крім того, у пункті пропуску «Бачівськ», що на кордоні з Росією, виявлено порушника правил карантину, про що повідомлено співробітників поліції.

Як повідомляв Укрінформ, уряд ухвалив рішення про обов’язковість дотримання режиму 14-денної обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону.

За рішенням уряду, з 7 квітня державний кордон України можна буде перетнути лише автотранспортом у 19 пунктах пропуску.

Також будуть тимчасово закриті пункти пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного, автомобільного сполучення.

Водночас, згідно з рішенням Кабміну, може відбуватись повернення українців спецрейсами - повітряним або залізничним транспортом.

Фото: ДПСУ