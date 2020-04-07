Мінветеранів просить посилити контроль за збереженням пам'ятників загиблим бійцям АТО

Міністерство у справах ветеранів нагадує про кримінальну відповідальності за наругу над могилами, пошкодженням пам’ятників та меморіальних дощок воїнам АТО.

Про це інформує пресслужба міністерства.

"Мінветеранів звертається до голів обласних державних адміністрацій з проханням посилити контроль, за збереженням пам’ятників, зелених насаджень (алей), які були створені на честь і шану загиблих захисників України", - йдеться у повідомленні.

Міністерство у справах ветеранів України засуджує будь-які прояви вандалізму над меморіалами пом’яті загиблих воїнів та нагадує, що з 6 червня 2019 року внесено зміни до Кримінального кодексу України та встановлено кримінальну відповідальність за осквернення або руйнування пам’ятників споруджених в пам’ять осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, брали безпосередню участь в АТО у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборонній відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганських областях, учасників Революції Гідності та борців за незалежність України у ХХ столітті.

У відомстві також відзначили, що 5 квітня 2020 року було зафіксовано три факти вандалізму над меморіалами пам’яті воїнам АТО в школах міста Полтави, а в Парку пам’яті нескорених в місті Новоград-Волинський Житомирської області внаслідок запалення сухої трави сталася пожежа.