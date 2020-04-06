В уряді опублікували розпорядження щодо надання гуманітарної допомоги Італії

Кабінет міністрів доручив Міністерству закордонних справ, Міністерству внутрішніх справ та ДСНС узгодити з відповідними італійськими органами та забезпечити доставлення вантажу гуманітарної допомоги Італії.

Відповідне розпорядження № 381-р від 6 квітня опубліковане на Урядовому порталі.

Зазначається, що документ ухвалено "на виконання Указу Президента України від 3 квітня 2020 р. № 129 “Про надання гуманітарної допомоги Італійській Республіціˮ для сприяння в подоланні наслідків надзвичайної ситуації, що склалася в Італійській Республіці внаслідок поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

Згідно з розпорядженням, МВС та ДСНС мають забезпечити відправлення, доставлення та передачу вантажу гуманітарної допомоги.

МЗС, МВС ТА ДСНС також доручено узгодити з відповідними органами Італійської Республіки питання доставлення та передачі вантажу гуманітарної допомоги.

Крім того, Державна митна служба повинна забезпечити оперативне митне оформлення, а Адміністрація Держприкордонслужби ― першочергове здійснення контролю під час перетинання зазначеним вантажем державного кордону.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 3 квітня підписав указ №129/2020 про надання гуманітарної допомоги Італії. За даними Офісу Президента, у рамках надання гуманітарної допомоги до Італії мали відправити бригаду українських лікарів для допомоги в боротьбі з коронавірусом. Крім того, наступного тижня планується постачання до Італії медичного спирту, обсяг якого визначатиметься з урахуванням потреб внутрішнього українського ринку.

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