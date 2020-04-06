Соцкампанія МОЗ: ресторани MAFIA забезпечують обідами лікарів у Харкові та Києві

Мережа ресторанів MAFIA долучилась до соціальної кампанії Міністерства охорони здоров'я з підтримки лікарів, які борються з поширенням епідемії коронавірусної хвороби в країні.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"З початку карантину компанія почала на постійній основі забезпечувати комплексними гарячими обідами лікарів Харківської обласної клінічної інфекційної лікарні та Київської міської клінічної лікарні №2. Найближчим часом ця ініціатива пошириться і на медичні заклади міста Дніпро", - йдеться у повідомленні.

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Під час приготування й доставки їжі працівники ресторанів та кур’єри виконують усі необхідні правила безпеки: використовують засоби індивідуального захисту, дотримуються правил гігієни, також кожні дві години проводиться температурний скринінг персоналу.

Міністерство охорони здоров'я України продовжує свою ініціативу #ПідтримуюЛікарів та закликає вітчизняних представників бізнесу і волонтерів долучатися до цієї важливої справи.