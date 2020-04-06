Соцкампанія МОЗ: ресторани MAFIA забезпечують обідами лікарів у Харкові та Києві
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
"З початку карантину компанія почала на постійній основі забезпечувати комплексними гарячими обідами лікарів Харківської обласної клінічної інфекційної лікарні та Київської міської клінічної лікарні №2. Найближчим часом ця ініціатива пошириться і на медичні заклади міста Дніпро", - йдеться у повідомленні.
Під час приготування й доставки їжі працівники ресторанів та кур’єри виконують усі необхідні правила безпеки: використовують засоби індивідуального захисту, дотримуються правил гігієни, також кожні дві години проводиться температурний скринінг персоналу.
Міністерство охорони здоров'я України продовжує свою ініціативу #ПідтримуюЛікарів та закликає вітчизняних представників бізнесу і волонтерів долучатися до цієї важливої справи.