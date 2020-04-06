Колишнього митрополита УГКЦ у США госпіталізували з ознаками COVID-19

Митрополита Української греко-католицької церкви у США Стефана Сулика доправили до госпіталю з ознаками COVID-19.

Про це повідомив митрополит Філадельфійський Борис Гудзяк на сторінці у Facebook.

«Кілька годин тому 95 літнього владику Стефана завезли до шпиталя. У нього всі ознаки COVID-19 i всі аналізи якнайсерйозніші. Лікарі надають так званий comfort care», - написав Гудзяк.

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Станом на ранок 6 квітня кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом по всьому світу становить 1 274 376 – в тому числі 69 480 летальних випадків та 264 838 осіб, що вже одужали.