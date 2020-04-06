У торговельних портах України тривають заходи безпеки у зв'язку з коронавірусом
Про це йдеться на сайті ДПСУ.
"Не є винятком і Маріупольський торговельний порт, де заходи контролю разом з іншими санітарно-карантинними службами проводять військовослужбовці Донецького прикордонного загону.
Ними проводиться не лише температурний скринінг екіпажу, а й перевіряються санітарні декларації та проводяться опитування всіх членів екіпажу на предмет наявності чи відсутності симптомів COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час перевірки кожного судна та його оформлення прикордонники, як і інші контролюючі служби, заходять у масках та захисних костюмах.
"Заходи контролю стосуються всіх без винятку членів екіпажу. Також капітану і суднокоманді прикордонники доводять умови карантину, що діють в Україні з метою недопущення розповсюдження COVID-19", - додали у повідомленні.
З початку карантину не було виявлено жодної особи зі складу суднокоманд з ознаками захворювання. У разі їх виявлення - заходи контролю припиняться, а осіб з підозрою і тих, хто з ними контактував, буде ізольовано.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 22:00 5 квітня в Україні 1308 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19, з них 37 летальних, 27 пацієнтів одужали.