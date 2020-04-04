Звіт про надходження запитів на інформацію у березні 2020 року

На численні запитання щодо роботи із запитами на доступ до публічної інформації під час карантину, ділюся організацією нашої з колегами роботи, разом з якими за березень опрацювали 466 запитів, з яких електронною поштою 324, поштою 125, телефоном 17.

Більшість працівників Департаменту інформації та взаємодії з громадськістю СКМУ виконують службові обов’язки дистанційно, не перебуваючи у Будинку Уряду. На робочих місцях працює до 5 осіб.

Інформаційні системи, впроваджені в Секретаріаті, зокрема: система електронного документообігу, службова електронна пошта для подачі запитів, реєстр опрацювання запитів тощо, дозволяють нам дистанційно виконувати завдання, пов’язані із наданням відповідей запитувачам. За час запровадження карантину більшість запитів стали надходити електронною поштою, і відповідно інформацію також хочуть отримувати електронкою.

Дистанційна робота працівників Секретаріату у вище зазначених інформаційних системах та програмних продуктах є безпечною. Колеги, які залишилися працювати з паперовою кореспонденцією, працюють у гумових рукавичках та масках.

В умовах протидії СOVID-19, і розуміючи усю суспільну значимість запитуваної інформації, ми вирішили розглядати усю кореспонденцію, яка надходить на електронну адресу визначену для публічних запитів.

Так, вхідні листи ми розділяємо на декілька категорій:

📩 Перша, це листи, які просять роз’яснень, містять пропозиції, є скаргами чи клопотаннями, такі в день надходження отримують оперативні роз’яснення діючого законодавства або пересилку у відповідні органи за належністю, причому текст надсилається у діалоговому вікні;

📩 Друга, це листи від юридичних осіб, які просять роз’яснити діюче законодавство щодо СOVID-19, такі листи оперативно надсилаємо в порядку регламенту в день надходження за належністю у відповідні органи з одночасним повідомленням адресата;

📩 Третя, які є власне запитами, і по суті просять документи чи задокументовану інформацію у вигляді урядових рішень, доручень, планів заходів пов’язаних з СOVID-19, такі за 2 дні опрацьовуються, надається відповідь у діалоговому вікні і відповідна пересилка в разі не володіння інформацією;

📩 Четверта, власне запити на публічну інформацію, які розглядаємо протягом 5 робочих днів.

📩 П’ята, де просять великий обсяг інформаційних матеріалів, які не пов`язані з СOVID-19, ми продовжуємо терміни до 20 робочих днів.

Дуже дякую всім колегам за віддану працю та повторно закликаю всіх відповідально ставитись до вимог та рекомендацій щодо протидії поширенню COVID-19:

✅ по можливості й без нагальних потреб – залишайтесь вдома;

✅ слідкуйте за власною гігієною – ретельно мийте руки та використовуйте дезінфікуючі засоби;

✅ уникайте скупчень людей і тримайте дистанцію (1,5-2 метри);

✅ обмежте свої контакти, навіть із близькими – для спілкування використовуйте телефон, месенджери, сервіси відеозв’язку тощо;

✅ при підвищенні температури, кашлі – звертайтесь до сімейного лікаря, або телефонуйте 103 (не займайтесь самолікуванням);

✅ зберігайте спокій та дотримуйтесь медіа гігієни – перевіряйте джерела новин та інформації, довіряйте лише офіційним даним та ресурсам, не поширюйте неперевірену інформацію. Фейки несуть значну шкоду, в тому числі й для психічного здоров’я.

Інформації щодо COVID-19 та відповідні рекомендації доступні тут:

📣 covid19.com.ua

📣 moz.gov.ua

📣 phc.org.ua

📣 www.who.int

Роксолана Стадник

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