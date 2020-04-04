За минулу добу лікарі отримали удвічі більше повідомлень про підозру на COVID-19
Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"За добу надійшло 636 повідомлень про підозру на коронавірусну хворобу. Це майже в два рази більше, ніж за попередню добу», - сказав він.
Він зазначив, що всього за минулу добу було зафіксовано 154 нових випадків коронавірусу, з них 10 дітей. Госпіталізовано було 92 особи.
За його словами, протягом минулої доби здійснено 9158 виїздів бригад екстреної медичної допомоги, зокрема 112 викликів було саме через підозру COVID-19. За результатами цих 112 викликів 90 осіб було госпіталізовано.
Як повідомляв Укрінформ, за даними ЦГЗ, станом на 10:00 4 квітня в Україні 1096 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужали.