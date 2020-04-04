За минулу добу лікарі отримали удвічі більше повідомлень про підозру на COVID-19

Вчора медики отримали в два рази більше повідомлень про підозру на коронавірус, ніж за попередню добу.

Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За добу надійшло 636 повідомлень про підозру на коронавірусну хворобу. Це майже в два рази більше, ніж за попередню добу», - сказав він.

Він зазначив, що всього за минулу добу було зафіксовано 154 нових випадків коронавірусу, з них 10 дітей. Госпіталізовано було 92 особи.

За його словами, протягом минулої доби здійснено 9158 виїздів бригад екстреної медичної допомоги, зокрема 112 викликів було саме через підозру COVID-19. За результатами цих 112 викликів 90 осіб було госпіталізовано.

Як повідомляв Укрінформ, за даними ЦГЗ, станом на 10:00 4 квітня в Україні 1096 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужали.