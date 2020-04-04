В Україну за добу повернулися понад 7 тисяч громадян

Минулої доби в Україну повернулося з-за кордону додому понад 7 тисяч українців.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Упродовж доби прикордонники здійснили понад 12,4 тис. контрольних операцій.Загалом, минулої доби в Україну повернулося понад 7 тис. наших співвітчизників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зранку в пунктах пропуску черг з подорожуючих власним транспортом та пішоходів немає. Упродовж минулої доби без власного транспорту в Україну прибуло 2,5 тис. осіб. Для їх перевезення залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою та ДСНС.

Крім того, упродовж доби Україну залишили понад 3,8 тис. осіб, у тому числі понад 1,5 тис. іноземців.

За добу прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я понад 8,6 тис. осіб, які прямували в Україну. За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання на Covid-19 не виявлено. Крім того, встановленим порядком оформлювалися інформативні згоди про самоізоляцію та надавались відповідні пам’ятки.

Фото: dpsu.gov.ua