З Молдови повернулися ще 16 українців

Автобусом за маршрутом Кишинів – Одеса додому повернулися 16 громадян України. Загалом після запровадження карантинних обмежень з Молдови евакуйовано понад 90 українців.

Про це у Facebook повідомляє Посольство України в Молдові.

«Ще 16 громадян повернулися з Молдови на батьківщину. 3 квітня 2020 року посольством організовано черговий спецрейс автобуса за маршрутом Кишинів – Одеса для повернення громадян України додому», - йдеться у повідомленні.

Загалом після запровадження карантинних обмежень за сприяння посольства додому змогли повернутися понад 90 громадян.

Як повідомлялося, станом на 22:00 3 квітня в Україні ПЛР-дослідженням лабораторно підтверджено 1072 випадки коронавірусної інфекції. 27 хворих померли, 23 - одужали.