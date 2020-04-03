Як лікують в Україні після 1 квітня

З декларацією – один алгоритм, без неї – інший. Але допомогу буде надано всім

Другий етап медреформи, як і планувалося розпочався 1 квітня, попри всі перестороги, пов’язані з надзвичайною ситуацією. Договори з НСЗУ на надання медичних послуг за Програмою медичних гарантій станом на 2 квітня підписали 1640 закладів спеціалізованої медичної допомоги, а це – більше 90% загальної кількості – писав Укрінформ. Обрали свого сімейного лікаря, підписавши декларацію з ним, також більшість українців – 74,2%, при цьому більшість з них протягом цього року вже відвідали свого сімейного лікаря і 79,9% залишилися задоволеними візитом. Буквально перед цим Центр соціальних та маркетингових досліджень SOCIS провів опитування серед громадян, з’ясувавши, що упродовж року в Україні суттєво зменшилася кількість противників медичної реформи – з 45,7% у квітні 2019 року до 33,3% у березні 2020-го.

Тож нагадаємо, як це відтепер працює: детальніше про всі зміни, які чекають пацієнтів з початком другого етапу медреформи, та як імплементується в цю реформу вторинна ланка української медицини – лікувальні заклади і спеціалісти. Звісно, епідемія та карантин в країні додають цій темі масштабних проблем. Але від того життя не припиняється - і потреба бути здоровим стає лише актуальнішою.

Найактуальніші питання для кожного з нас – з відповідями від фахівців НСЗУ.

Направлення від сімейного лікаря – основна умова для отримання допомоги безкоштовно

Нагадаємо, програма медичних гарантій – це перелік та обсяг медпослуг та ліків, які гарантуються населенню та оплачуються з державного бюджету на основі єдиних національних тарифів. Тож із 1 квітня пацієнти зможуть отримувати безкоштовно амбулаторно-поліклінічну, стаціонарну, екстрену, паліативну медичні допомоги та реабілітацію.

Щоб отримати вторинну або третинну медичну допомогу безкоштовно пацієнту потрібно мати направлення від сімейного лікаря або вузького спеціаліста. Направлення буде оформлене в електронній формі, і його у базі зможе побачити лікар будь-якої клініки, яка підписала договір з НСЗУ.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: Пацієнту обов’язково потрібно мати з собою посвідчення особи.

Саме цю зміну нині найбільше критикують пацієнти – мовляв, раніше можна було прийти одразу до вузького фахівця, а тепер потрібно витрачати час на дві черги – до терапевта і до спеціаліста.

У Нацслужбі здоров’я пояснюють, що направлення потрібне для того, щоб відстежити і оплатити послуги, надані державою пацієнту. Тому тут знову ж таки йдеться про необхідність підписати декларацію тим, хто цього іще не зробив. “Коли пацієнт укладає декларацію, він з’являється в системі, і ми його бачимо. І саме за його обслуговування і треба певному лікарю перерахувати кошти. Ми також бачимо в системі, на яку маніпуляцію, операцію або консультацію направив лікар пацієнта”, – сказала Тетяна Бойко, директорка Департаменту комунікацій НСЗУ.

Це також допоможе уберегти пацієнтів від того, щоб вони самі ставили собі діагнози. Сімейний лікар спеціально покликаний і навчений визначати те, які можуть бути причини у певного стану, з яким звертається пацієнт.

Як діяти пацієнтові, який має декларацію з сімейним лікарем?

Алгоритм дій для пацієнта, який потребує допомоги спеціаліста – гастроентеролога, кардіолога та інших простий. Про це розповіла очільниця НСЗУ Оксана Мовчан під час прес-конференції: “Ви звертаєтеся до свого сімейного лікаря і відповідно від його рекомендацій проблема вирішується або одразу на первинному рівні, або він дає направлення на спеціалізований рівень надання допомоги”.

Оксана Мовчан

Директор Департаменту договірної роботи НСЗУ Андрій Віленський додає: “ВИБІР ЗАКЛАДУ І ЛІКАРЯ НЕ ЗАЛЕЖАТИМЕ ВІД ПРОПИСКИ". Коли пацієнт отримає направлення від лікаря первинки, він зможе вибрати лікарню, де може реалізувати це направлення”.

Те саме стосується і направлення вузьким фахівцем на лабораторні, функціональні та інструментальні обстеження (рентген, УЗД, аналізи) чи операції – пацієнт сам обере, де бажає отримати послугу, а НСЗУ перерахує за це кошти. Приміром, гастроентеролог тільки випише направлення пацієнту на УЗД чи планову операцію на шлунку, а заклад, де це зробити, обере сам пацієнт.

ЗА НАПРАВЛЕННЯМ ЛІКАРЯ ПАЦІЄНТИ ЗМОЖУТЬ ОТРИМАТИ БЕЗКОШТОВНО ПРАКТИЧНО ВСІ ВИДИ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, ОКРІМ ТАКОЇ, ЩО НЕ ВВАЖАЄТЬСЯ КРИТИЧНО ВАЖЛИВОЮ – масаж, фізіотерапія, пластична хірургія, планова стоматологія (оплачуватиметься лише невідкладна). Головне, щоб заклад був долучений до реформи вторинки, що можна перевірити на сайті НСЗУ. У такий спосіб Нацслужба здоров’я сподівається вирішити проблему оплати послуг лікарів «з кишені», адже пацієнт піде на прийом або на обстеження саме до того лікаря чи саме в той заклад, якому довіряє. Згідно з законом про медреформу, в ідеалі майже за всі медичні послуги пацієнта має сплатити держава, але як писав Укрінформ раніше, це питання поки залишається відкритим.

Послуги на попередження раку теж можна буде отримати безкоштовно

Важливо, що у межах амбулаторної допомоги ДІЯТИМУТЬ ПРІОРІТЕТНІ ПОСЛУГИ – ті, які спрямовані на лікування станів і захворювань, що найбільше впливають на тривалість і якість життя людей в Україні – переважно дорогі обстеження. На такі обстеження теж направлятиме сімейний лікар. А за надання таких послуг НСЗУ платитиме закладам за підвищеним тарифом, що сприятиме модернізації матеріально-технічного оснащення і підвищенню якості надання медичної допомоги. Йдеться про ранню діагностику онкологічних захворювань, адже Україна посідає друге місце в Європі за темпами поширення раку. Це гістероскопія (ендоскопічне гінекологічне обстеження), езофагогастродуоденоскопія (дослідження стану слизової оболонки стравоходу, шлунку та дванадцятипалої кишки за допомогою ендоскопу), колоноскопія, цистоскопія, бронхоскопія, мамографія. Згідно з рекомендаціями ВООЗ, такі процедури мають проводитись для тих пацієнтів, які мають підвищений ризик розвитку новоутворень, а це здебільшого люди від 40 або 50 років.

Стаціонарна допомога: на що розраховувати?

Планова стаціонарна допомога для пацієнтів за направленням вузького фахівця також має бути безоплатною. Це хірургічна допомога, що передбачає проведення хірургічних операцій дорослим та дітям за лікарськими спеціальностями: гінекологія, комбустіологія (лікування опіків), нейрохірургія, онкогінекологія, онкологія, онкоотоларингологія, онкохірургія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, проктологія, судинна хірургія, торакальна хірургія, трансплантологія, урологія, хірургія серця та магістральних судин, щелепно-лицьова хірургія; медична допомога пацієнтам із не хірургічними (соматичними) захворюваннями в стаціонарних умовах за напрямами: акушерство і гінекологія, алергологія, гастроентерологія, гематологія, гінекологія, дитяча дерматовенерологія, ендокринологія, імунологія, інфекційні хвороби, кардіологія, наркологія, неврологія, нефрологія, педіатрія, пульмонологія, ревматологія, терапія, токсикологія.

Питання тільки у тому, чи доведеться пацієнтам окремо докуповувати медикаменти, як це часто бувало? У НСЗУ раніше пояснювали, що ХОЧА ДО ТАРИФІВ ЗА МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ НЕ ВКЛЮЧЕНО ВАРТІСТЬ ЛІКІВ ТА ВИТРАТНИХ МАТЕРІАЛІВ, ВОНИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК ІНШИХ ПРОГРАМ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ. Тож в ідеалі пацієнти безкоштовно отримуватимуть і медичну послугу, і більшість супутніх витратних матеріалів та ліків.

Але поки на період надзвичайної ситуації це питання теж залишається відкритим, адже ціни на лікарські засоби різко підскочили, а бюджет лікарень формувався до цього.

Що ж робити без направлення?

Якщо пацієнт захоче звернутися на прийом до вузького спеціаліста сам, без направлення, йому потрібно буде за це заплатити з власної кишені. Щоправда з тим, які будуть тарифи в такому випадку, лікарні ще визначаються (ці розрахунки роблять лікарні на місцях, а не в НСЗУ) – як писав Укрінформ про це станом на початок березня. Те саме, якщо людина виявить бажання пролікуватися у стаціонарі без направлення сімейного або лікуючого лікаря – за таку госпіталізацію потрібно буде заплатити.

ЯКЩО ПАЦІЄНТ ПЕРЕБУВАЄ У НЕВІДКЛАДНОМУ СТАНІ, ТО ВІН МАТИМЕ МОЖЛИВІСТЬ ВИКЛИКАТИ ЕКСТРЕНУ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО – МАЄ ДЕКЛАРАЦІЮ, ЧИ НІ. “Якщо у пацієнта є потреба в екстреній медичній допомозі, він отримає ту медичну допомогу, яку потребує у стаціонарному закладі охорони здоров’я. Ця допомога буде безоплатною і НСЗУ заплатить за такий випадок”, – каже Андрій Віленський.

Андрій Віленський та Департамент договірної роботи НСЗУ

Важливо й те, що ПРИЙОМ У ДЕЯКИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ПЕРЕДБАЧЕНИЙ БЕЗ НАПРАВЛЕННЯ – у акушера-гінеколога, психіатра, нарколога, стоматолога, а також – у лікаря, у якого пацієнт перебуває під медичним наглядом. Але для цього потрібно мати посвідчення особи.

Як буде організовано надання допомоги під час пандемії коронавірусу

НСЗУ наголошує: КАРАНТИН – НЕ ПРИВІД ДЛЯ ТОГО, ЩОБ НЕ ПРОХОДИТИ ПРОФОГЛЯДИ. Разом з тим, через карантин передбачена госпіталізація в лікарні тільки тих пацієнтів, які потребують екстреної та невідкладної допомоги. ПЛАНОВА ГОСПІТАЛІЗАЦІЯ ВІДТЕРМІНОВУЄТЬСЯ ДО ЗАКІНЧЕННЯ КАРАНТИНУ. Пацієнти, яким було назначено планову госпіталізацію, повинні проконсультуватися за телефоном із своїм лікарем щодо уточнення схеми свого лікування вдома на цей період.

Усі консультації вузьких спеціалістів узгоджуються також за телефоном та в залежності від стану хворого, відтерміновуються на деякий час, щоб розмежувати потоки пацієнтів.

Як лікуватимуть людей з коронавірусом

У цьому випадку визначено окремий алгоритм дій:

Залишайтесь вдома.

Подзвоніть своєму лікареві.

Опишіть своєму лікарю симптоми, історію подорожей. Окремо потрібно розповісти, чи були ви в контакті з людьми, які потенційно можуть бути інфіковані (наприклад, такими, що повернулися з країн з розповсюдженням вірусу).

Виконуйте інструкції свого лікаря.

При невідкладних станах – температура вище 38, яка не збивається, та утруднене дихання – набирайте 103.

ПАМ’ЯТАЙТЕ: БІЛЬШІСТЬ РЕСПІРАТОРНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ МАЮТЬ СХОЖІ СИМПТОМИ

Підстави для підозри COVID-19:

кашель;

ускладнене дихання;

підвищена температура;

протягом останніх 14 днів ви перебували в країні, де зафіксовано COVID-19;

контактування з людиною, інфікованою коронавірусом.

Якщо ви маєте симптоми COVID-19, НЕ ПОТРІБНО:

негайно йти до свого лікаря або в найближчу лікарню.

самостійно приймати рішення та йти на тестування стосовно наявності COVID-19. По-перше, рішення про необхідність тестування приймає ваш сімейний лікар або терапевт. По-друге, в лабораторії та лікарні збільшується ризик таки підхопити вірус, якщо поруч буде людина з коронавірусом.

робити тест на коронавірус людині зі звичайним ГРВІ.

Перше, що потрібно зробити, це – подзвонити лікарю, з яким укладено декларацію. ЯКЩО У ВАС НЕМАЄ УКЛАДЕНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ, ТЕЛЕФОНУЙТЕ НА ГАРЯЧУ ЛІНІЮ З ПИТАНЬ КОРОНАВІРУСУ У ВАШІЙ ОБЛАСТІ, АБО НА ГАРЯЧУ ЛІНІЮ МОЗ 0-800-505-201 АБО – ЦЕНТРУ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я +38 044 425 43 54 Також можна подзвонити на Урядовий контакт-центр за номером 1545. Подальший алгоритм дій вам скаже ваш лікар або оператор контакт-центру, на який ви зателефонували.

Крім того, запишіть та розмістіть так, щоб знайти найшвидше, такі номери телефонів:

номер реєстратури центру надання первинної медико-санітарної допомоги, в якому ви обрали свого лікаря;

номер мобільного вашого сімейного лікаря або терапевта;

у кожній області працює цілодобова гаряча лінія з питань коронавірусної інфекції. Знайдіть та запишіть цей номер також. ПОДБАЙТЕ ПРО ТЕ, ЩОБ У ВАШИХ БАТЬКІВ, БАБУСЬ, ДІДУСІВ ТА ІНШИХ ЛІТНІХ РОДИЧІВ ТАКОЖ БУЛИ ЦІ НОМЕРИ ТЕЛЕФОНІВ, за якими вони можуть звернутися за консультацією та допомогою.

Для обслуговування пацієнтів з COVID-19 НСЗУ готує окремий пакет медпослуг. Тож заклади зможуть отримати кошти від НСЗУ за надання допомоги пацієнтам з коронавірусною інфекцією. На цей пакет перш за все законтрактують лікарні першої хвилі, які визначені для госпіталізації хворих на COVID-109. У найближчий час у НСЗУ затвердять тарифи, за якими буде оплачуватися медична допомога таким пацієнтам, і окремим повідомленням поінформують заклади про те, коли можна буде подаватися на цей пакет меддопомоги.

Юлія Горбань, Київ