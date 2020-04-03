ПФУ перерахував виплати працюючим пенсіонерам

Понад 350 тисяч працюючих пенсіонерів після перерахунку пенсій отримають підвищення до виплат в середньому на 170,80 грн.

Про це інформує ПФУ в Facebook.

«В результаті перерахунку розмір пенсії збільшено 357,1 тисячі осіб. Середній розмір підвищення – 170,80 грн», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, перерахунок пенсій проведено без звернень пенсіонерів з урахуванням страхового стажу, набутого по лютий 2020 року.

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У ПФУ зауважують, що автоматичний перерахунок виплат пенсіонерам, які після призначення (попереднього перерахунку) пенсій продовжували працювати, проведено на виконання норм ч. 4 ст. 42 закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” з 1 квітня 2020 року.