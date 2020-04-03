"Коронавірусні" намети, польові пожежі й операція "Обсервація"

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу

Фото: Геннадій Мінченко

Весняне цвітіння на початку тижня спонукали людей порушувати правила карантину й виходити на вулиці, в парки та сквери. На фото: дівчина позує для фото у столичному парку "Перемога".

Фото: Юлія Овсяннікова

Натомість погода вирішила виправити цю ситуацію, припорошивши в останній день березня вже заквітчані дерева снігом. На фото: сніг у Києві.

Фото: Павло Багмут

Уряд 29 березня ухвалив рішення про обов’язковість дотримання режиму обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону. Так, 100 українців, які повернулися з Балі та Катару, 30 березня розмістили на обсервацію у готелі "Козацький" на Майдані Незалежності в Києві. З аеропорту до місця обсервації їх доправили три автобуси в супроводі автомобілів поліції. Згодом українці почали самовільно покидати місце обсервації. Поліцейські склали понад 50 адмінпротоколів щодо цих осіб.

Від початку карантину до України станом на п’ятницю, 3 квітня, повернулися близько 160 тисяч громадян.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Працівники ДСНС розгорнули просторі військові намети на території медустанов у різних областях України. Тут медики проводитимуть первинний огляд людей з підозрою на COVID-19. На фото: намет на території Харківської обласної клінічної інфекційної лікарні.

Фото: Олена Худякова

Крім того, Кабмін анонсував посилення вимог до обмежувальних заходів у зв'язку з карантином. Так, із 6 квітня, зокрема, буде забороно ходити вулицями більше, ніж по двоє осіб, за винятком тих, хто супроводжує дітей. Поки ж містянам такі правила – заскладні для виконання. На фото – люди на зупинці громадського транспорту в Києві.

Фото: Геннадій Мінченко

Крім того, надворі треба буде перебувати обов’язково в засобах індивідуального захисту.

Фото: Юлія Овсяннікова

Сервіси доставки їжі через обмеження мобільності людей набирають усе більшої популярності.

Фото: Сергій Гудак

Не забувають українці й про спорт. Щоправда, продовжують займатися ним на вулиці й часто без засобів індивідуального захисту. На фото: дівчина робить гімнастичну вправу на одній із вулиць Ужгорода.

Фото: Сергій Гудак

Не втрачають мобільності велосипедисти.

Фото: Юлій Зозуля

Тим часом в українським містах починають розквітати перші магнолії. На фото – квіти з Одеси.

Фото: Віктор Кошмал

Поки в містах світу покращується якість повітря, зокрема, через зменшення користування транспортом, українці продовжують палити сухостій. Водночас не зважають на те, якої шкоди це завдає довкіллю, а також життю та здоров’ю людей. Рятувальники продовжують закликати громадян не випалювати суху рослинність, адже є безліч безпечних та екологічно чистих методів утилізації сухостою. На фото: рятувальники під час гасіння сухостою на Чернігівщині.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Олег Снітовський

Мешканці луцького зоопарку.

Фото: Олексій Ковальов

Захисна маска на весняних квітах у Сєвєродонецьку на Луганщині.

Фото: Геннадій Мінченко

Комунальна працівниця проходить повз київський будинок, в якому вона дезінфікує під’їзди.

Фото: Євген Котенко

Житлові будинки в Києві.

Фото: Геннадій Мінченко

Люди проходять через підземний перехід у Києві.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Порожній парк у Харкові під час карантину.

Фото: Геннадій Мінченко

Дівчата катаються на гойдалці в столичному парку "Перемога" .

Фото: Олег Снітовський

Оборонна вежа Підгорянського монастиря на Тернопільщині.

Фото: Віктор Кошмал

Джміль на вербі, що квітне, в Чернігові.

Фото: Олена Худякова

Птах сидить на дереві під час заходу сонця.