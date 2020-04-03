Фейковий чиновник ОП "продавав" за $200 тисяч посаду в держагентстві

Нацполіція спільно з ДБР затримали двох шахраїв, які пообіцяли колишньому директорові лісгоспу вирішити питання про його призначення на керівну посаду Держлісагентства за 200 тисяч доларів.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

«Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, слідчі теруправління ДБР, розташованого у м. Києві, за процесуального керівництва прокуратури Київської області викрили двох осіб: за певну винагороду вони обіцяли громадянам, у тому числі підприємцям та посадовим особам, вирішити їх проблемні «питання». При цьому один із них завжди представлявся уповноваженим від керівника Офісу Президента України або керівництва правоохоронних та силових відомств. Його статуси залежали від того, якої сфери діяльності стосувалося «питання», що потребувало вирішення», - йдеться у повідомленні.

Проведеним комплексом слідчо-оперативних заходів встановлено, що зловмисники пообіцяли колишньому директорові лісгоспу вирішити питання про його призначення на керівну посаду Держлісагентства. Окрім того, гарантували владнати ситуацію щодо його непритягнення до відповідальності за результатами проведення аудиторської перевірки держпідприємства, де він був керівником.

Свої «послуги» оцінили у 200 тисяч доларів США: за кожне «питання» - по 100 тисяч доларів.

Зазначається, що у середу, 2 квітня, двох зловмисників затримали. При цьому одного з них - біля готелю у центрі столиці безпосередньо під час отримання 100 тисяч доларів США.

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Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Фото: npu.gov.ua