Мобільні бригади медиків за добу здійснили 170 виїздів для забору аналізів на коронавірус

За минулу добу мобільні бригади медиків здійснили 170 виїздів до пацієнтів для забору аналізів на наявність Covid-19.

Про це поінформував заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу в п’ятницю, 3 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За минулу добу мобільні бригади здійснили 170 виїздів для забору біологічного матеріалу. З цих виїздів було відібрано 150 зразків і доставлено у вірусологічну лабораторію для проведення досліджень полімеразної ланцюгової реакції", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що протягом доби екстрена медична допомога здійснила виїзди на 22 виклики на підозру коронавірусної хвороби. За результатами цих виїздів 20 осіб було госпіталізовано до лікарень.

Ляшко додав, що незабаром на сайті МОЗ буде опублікований графік, як розвивається спалах коронавірусної хвороби в Україні порівняно з іншими країнами.

Як повідомлялося, станом на ранок 3 квітні в Україні зафіксовано 942 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, із них 23 летальних, 19 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.

Всього у світі зареєстровано 1 мільйон 15 тисяч 877 випадків коронавірусної інфекції СОVID-19, при цьому 53 218 осіб померли, одужали 212 993 людини.