Зміни до бюджету щодо харчування військових набули чинності

Закон "Про внесення зміни до ЗУ "Про Державний бюджет України на 2020 рік" про безперервне забезпечення харчування військовослужбовців" набув чинності.

У четвер, 2 квітня, він був опублікований у виданні "Голос України".

Документ набув чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування.

Як повідомляв Укрінформ, за ухвалення змін до державного бюджету на 2020 рік, які дозволять забезпечити безперебійне харчування військовослужбовців ЗСУ та МВС у поточному році, на другому позачерговому засіданні 30 березня проголосували 302 народні обранці.

Згідно із законом, Міністерство оборони та МВС отримали можливість продовжити у 2020 році дії договорів, укладених у 2019 році із суб’єктами господарювання для забезпечення безперебійності процесу харчування особового складу Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів.

1 квітня проєкт закону підписав Президент Володимир Зеленський.