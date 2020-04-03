Зміни до бюджету щодо харчування військових набули чинності

Зміни до бюджету щодо харчування військових набули чинності

Укрінформ
Закон "Про внесення зміни до ЗУ "Про Державний бюджет України на 2020 рік" про безперервне забезпечення харчування військовослужбовців" набув чинності.

У четвер, 2 квітня, він був опублікований у виданні "Голос України".

Документ набув чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування.

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Як повідомляв Укрінформ, за ухвалення змін до державного бюджету на 2020 рік, які дозволять забезпечити безперебійне харчування військовослужбовців ЗСУ та МВС у поточному році, на другому позачерговому засіданні 30 березня проголосували 302 народні обранці.

Згідно із законом, Міністерство оборони та МВС отримали можливість продовжити у 2020 році дії договорів, укладених у 2019 році із суб’єктами господарювання для забезпечення безперебійності процесу харчування особового складу Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів.

1 квітня проєкт закону підписав Президент Володимир Зеленський.

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