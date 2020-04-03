"Міністру транспорту ДНР" заочно повідомили про підозру в тероризмі

На Донеччині заочно повідомили про підозру 55-річному чоловікові, який у контрольованій Росією "ДНР" обіймає посаду "міністра транспорту".

Про це повідомляє прокуратура Донецької області.

"За процесуального керівництва прокуратури Донецької області 55-річному чоловіку заочно повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, за фактом участі у терористичній організації", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, досудовим розслідуванням установлено, що з грудня 2018 року чоловік обіймає посаду так званого "міністра транспорту ДНР". До його обов’язків належить забезпечення транспортними засобами незаконних збройних формувань "ДНР", що контролюються Російською Федерацією, здійснення заходів мобілізаційної підготовки тощо.

Досудове розслідування триває.