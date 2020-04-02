На період карантину пенсії та соцдопомогу перепризначать автоматично

На період карантину пенсії та державні соціальні допомоги будуть перепризначені автоматично.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.

"Врегульовано питання продовження виплати на період карантину всіх пенсій і допомог людям, в яких на цей час припадає перекомісія МСЕК та ЛКК про встановлення інвалідності і перепризначення (продовження) пенсій та допомог на новий період, без заяв та без будь-яких документів", - йдеться в повідомленні.

У Мінсоцполітики зазначають, що після закінчення терміну дії карантину або обмежувальних заходів орган соціального захисту населення або управління Пенсійного фонду здійснить перерахунок розміру виплаченої державної соціальної допомоги або пенсії на підставі поданої особою заяви (результатів переогляду медико-соціальної експертизи) та необхідних документів.

Як повідомляв Укрінформ, раніше уряд схвалив рішення, відповідно до якого житлові субсидії на наступний період перепризначатимуть автоматично без звернення громадян.