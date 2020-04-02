Поліція спростовує інформацію про захоплення будівлі Держрезерву

У поліції Києва спростовують інформацію про захоплення приміщення Державного агентства резерву України.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила заступник керівника відділу комунікацій поліції Києва Яна Неруш.

"Ця інформація щодо захоплення не відповідає дійсності. Зранку туди прийшла група осіб, які назвались представниками благодійного фонду та інтернет-блогерами з метою надати заяву представникам цієї установи. Вони проігнорували зауваження правоохоронця щодо порушення пропуску під час карантину, були без масок, було більше двох осіб. До них вийшли представники, вони віддали заяву письмову, зміст заяви ми не знаємо", - сказала вона.

Представниця столичної поліції зауважила, що згадані особи не чинили протиправних дій, окрім того, що проігнорували зауваження охоронця, який і викликав наряд поліції.

"До приїзду правоохоронців ці люди залишили приміщення", - додала Неруш.

Вона також уточнила, що у згаданому випадку інформація про понівечення майна та оргтехніки також не відповідає дійсності.

Раніше пресслужба Державного агентства резерву України оприлюднила звернення на офіційному сайті з приводу захоплення приміщення головного офісу.

"Невідомі особи в кількості більше 20 осіб без засобів індивідуального захисту увірвалися у приміщення Державного агентства резерву України. В результаті захоплення було понівечено державне майно, оргтехніка, а працівники, можливо, були заражені COVID-19. Державне агентство резерву України вважає це провокацією та спробою представників політичних партій заблокувати роботу Держрезерву", - заявили у відомстві.

У зв'язку з цим у Держрезерві заявили, що приміщення необхідно закрити на карантин та провести дезінфекцію - і "це може призвести до повної зупинки роботи".