Медреформа: за два дні планують підписати договори з усіма лікарнями

Національна служба здоров’я розраховує завершити кампанію з підписання договорів з лікарнями протягом двох днів.

Про це на брифінгу сказав директор департаменту договірної роботи НСЗУ Андрій Віленський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Кампанія з підписання договорів між НСЗУ і закладами, які надають спеціалізовану медичну допомогу майже завершена. Ми підписали 96% договорів з обох сторін. Залишилося невелика частина, яка очікує на технічні правки з боку закладів охорони здоров’я, і ми сподіваємося, що протягом двох днів, сьогодні і завтра, повністю буде завершена договірна кампанія”, - сказав Віленський.

Наразі договори з НСЗУ підписали 1 524 заклади спеціалізованої медичної допомоги, з яких 50 приватних. Загалом проєкти договорів отримали 1 662 надавача спеціалізованої медичної допомоги.

Як повідомляв Укрінформ, 1 квітня в Україні стартувала у повному обсязі Програма медичних гарантій - перелік медичних послуг, які держава гарантує пацієнту. Станом на 1 квітня Національна служба здоров’я уклала контракти з більш ніж 1,5 тисячами лікарень по всій країні. Всього в програмі медичних гарантій передбачено 27 пакетів медичних послуг, з яких 5 є пріоритетними: лікування гострого інфаркту міокарда; лікування гострого мозкового інсульту; допомога при пологах; неонатальна допомога; ендоскопічні обстеження, спрямовані на ранню діагностику онкологічних захворювань.

Для того, щоб отримати медичну послугу на вторинному рівні, пацієнту необхідно звернутися до лікаря первинної ланки, з яким він уклав декларацію, або до вузькопрофільного спеціаліста і отримати направлення на лікування чи обстеження. Пацієнт має право обирати лікарню, в якій йому нададуть медичні послуги. Єдина умова - у лікарні має бути підписаний з Національною службою здоров'я контракт, тоді вона отримає від НСЗУ кошти за надання конкретної медичної послуги. Для пацієнта ця послуга буде безоплатною.