Безробітних у службі зайнятості реєструватимуть з першого дня подання заяви

У період карантину реєструвати безробітних будуть першого ж дня після подання заяви до центру зайнятості. З цього ж дня призначать і виплати.

Про це інформує Координаційний центр із надання правової допомоги в Facebook.

«Щоб підтримати людей у такій ситуації, в Україні на час карантину скасували семиденний період для пошуку прийнятної роботи. Тепер реєструвати безробітних будуть першого ж дня після подання заяви до центру зайнятості; виплати призначать з цього ж дня. А безробітні можуть не відвідувати службу зайнятості впродовж 30 і більше календарних днів», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, це передбачено постановою уряду від 29 березня 2020 року № 244 “Про внесення змін до Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу”.

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У центрі безоплатної правової допомоги і (БПД) інформують, що оскільки Державна служба зайнятості запровадила на період карантину тимчасові особливості обслуговування клієнтів, то прийом документів здійснюється засобами електронного зв’язку або через скриньки для прийому кореспонденції, розміщені у кожному центрі зайнятості.

Для уточнення інформації рекомендується зателефонувати за номерами, що є на сайтах відомств.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 25 березня запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня з метою запобігання поширенню COVID-19.