Держава фінансує медзаклади виключно на лікування - Нацслужба здоров’я

Власники медичних закладів мають інвестувати в розвиток лікарень, НСЗУ оплачує виключно лікування.

Про це на брифінгу сказала т. в. о. голови Національної служби здоров’я Оксана Мовчан, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я хочу окремо зазначити про співфінансування, із закладів нам зараз повідомляють, що їх фінансування з місцевих бюджетів суттєво скоротилося в цьому році , окрім фінансування комунальних витрат. Власники закладів мають обов'язково інвестувати в розвиток закладу — чи то ремонт, закупівля обладнання , програмного забезпечення або підвищення кваліфікації лікарів . Ймовірним джерелом дефіцитів бюджетів у певних закладів є скорочення фінансування саме від їх власників”, - сказала Мовчан.

Вона додала, що саме через позицію власників закладів охорони здоров’я деякі лікарні опинилися в нерівній ситуації з іншими.

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За словами посадовиці, медичний бюджет, яким зараз розпоряджається НСЗУ, йде виключно на оплату послуг з лікування.

“Медичний бюджет йде виключно на лікування, він не йде на підтримку фонду зайнятості регіону, не йде на курортне перебування в санаторіях , він не йде на ремонт даху, що протікає, він витрачається виключно на лікування. Для всього іншого є інші бюджети”, - сказала Мовчан.

Як повідомляв Укрінформ, 1 квітня в Україні стартувала у повному обсязі Програма медичних гарантій - перелік медичних послуг, які держава гарантує пацієнту. Станом на 1 квітня Національна служба здоров’я уклала контракти з більш ніж 1,5 тисячами лікарень по всій країні. Всього в програмі медичних гарантій передбачено 27 пакетів медичних послуг, з яких 5 є пріоритетними: лікування гострого інфаркту міокарда; лікування гострого мозкового інсульту; допомога при пологах; неонатальна допомога; ендоскопічні обстеження, спрямовані на ранню діагностику онкологічних захворювань.

Для того, щоб отримати медичну послугу на вторинному рівні, пацієнту необхідно звернутися до лікаря первинної ланки, з яким він уклав декларацію, або до вузькопрофільного спеціаліста, і отримати направлення на лікування чи обстеження. Пацієнт має право обирати лікарню, в якій йому нададуть медичні послуги. Єдина умова - у лікарні має бути підписаний з Національною службою здоров'я контракт, тоді вона отримає від НСЗУ кошти за надання конкретної медичної послуги. Для пацієнта ця послуга буде безоплатною.