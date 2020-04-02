Екстреній медслужбі збільшать фінансування

Екстреній медичній службі збільшать фінансування, у першу чергу - за рахунок коштів, виділених урядом на лікування пацієнтів із коронавірусом.

Про це сказала т.в.о. голови Національної служби здоров’я України Оксана Мовчан під час онлайн-брифінгу на платформі Zoom щодо запуску другої хвилі медичної реформи в умовах пандемії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми надавали свої пропозиції, направляли до Міністерства охорони здоров’я. Обов’язково буде збільшено фінансування, в першу чергу за рахунок додаткових коштів, які виділив уряд на лікування пацієнтів з коронавірусом. І екстрена медична допомога, яка є першою лінією, якщо так можна висловитися, фронту, вони будуть перші, хто отримають і підвищення, і підвищене фінансування своїх бригад», - сказала Мовчан, відповідаючи на запитання, чи буде збільшено фінансування екстреної служби.

Як повідомлялося, 1 квітня в Україні стартувала у повному обсязі Програма медичних гарантій - перелік медичних послуг, які держава гарантує пацієнту.

Практично всі спеціалізовані медичні заклади комунальної власності підписали договір з НСЗУ. Гроші підуть за пацієнтом у поліклініки та великі лікарні.

Відтепер пацієнт може вільно обирати не лише лікаря первинки, а і заклад та лікарів для стаціонарного та амбулаторного лікування. Пацієнт матиме вибір серед майже 1700 медичних закладів по всій країні.