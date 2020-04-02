Лікування пацієнтів з COVID-19: Кабмін планує ухвалити рішення на наступному засіданні

Національна служба здоров’я України спільно з Міністерством охорони здоров’я та Міністерством фінансів напрацьовують окремий пакет на лікування пацієнтів із COVID-19, який розглянуть найближчим часом на засіданні уряду.

Про це сказала т.в.о. голови Національної служби здоров’я України Оксана Мовчан під час онлайн-брифінгу на платформі Zoom щодо запуску другої хвилі медичної реформи в умовах пандемії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У нас зараз ведуться перемовини разом з Міністерством охорони здоров’я і Міністерством фінансів щодо тих коштів, які уряд окремо додатково виділив під лікування хворих пацієнтів з коронавірусом. Національна служба здоров’я надала свої пропозиції, вони зараз розглядаються щодо окремого фінансування хворих на коронавірус», - сказала Мовчан, відповідаючи на запитання, коли буде розроблений окремий пакет на лікування пацієнтів з COVID-19.

Водночас, як уточнила вона, «фінансування…. цей пакет буде розглянутий урядом у найближчий тиждень».

Окрім того, Мовчан повідомила про вже розроблений за участю НСЗУ і визначений рекомендований перелік лікарень, верифікований керівниками областей, які будуть приймати хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, в Україні зафіксовано 804 випадки COVID-19, з них 20 летальних, 13 людей одужало.