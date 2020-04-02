Венедіктова представила свого нового заступника

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила колективу Офісу генпрокурора свого нового заступника Ігоря Мустецу.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Генеральний прокурор Ірина Венедіктова у четвер, 2 квітня 2020 року, представила колективу Офісу генерального прокурора свого заступника – Ігоря Мустецу", - йдеться у повідомленні.

Раніше Мустеца працював перший заступником прокурора Чернівецької області.

Як повідомлялося, 27 березня Венедіктова представила колективу Офісу генпрокурора двох своїх заступників – Андрія Любовича та Олексія Симоненка.