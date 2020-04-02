Венедіктова представила свого нового заступника

Венедіктова представила свого нового заступника

Укрінформ
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила колективу Офісу генпрокурора свого нового заступника Ігоря Мустецу.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Генеральний прокурор Ірина Венедіктова у четвер, 2 квітня 2020 року, представила колективу Офісу генерального прокурора свого заступника – Ігоря Мустецу", - йдеться у повідомленні.

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Раніше Мустеца працював перший заступником прокурора Чернівецької області.

Як повідомлялося, 27 березня Венедіктова представила колективу Офісу генпрокурора двох своїх заступників – Андрія Любовича та Олексія Симоненка.

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