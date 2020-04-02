Зміни до бюджету про харчування військових опублікували у "Голосі України"

Закон "Про внесення зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо безперервного забезпечення харчування військовослужбовців" опубліковано в офіційному виданні Верховної Ради "Голос України".

Текст закону також оприлюднено на сайті видання.

Зміни до державного бюджету на 2020 рік дозволять забезпечити безперебійне харчування військовослужбовців ЗСУ та МВС у поточному році.

Зокрема, Міністерство оборони та МВС отримали можливість продовжити у 2020 році дії договорів, укладених у 2019 році із суб’єктами господарювання.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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Як повідомляв Укрінформ, перший заступник міністра оборони Іван Руснак заявляв, що у разі неухвалення змін до держбюджету 252 військові частини могли залишитись без харчування.

Закон "Про внесення зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо безперервного забезпечення харчування військовослужбовців" був ухвалений на позачерговому засіданні Верховної Ради 30 березня. 31 березня його підписав Голова Верховної Ради, 1 квітня – Президент.