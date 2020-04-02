Набув чинності безвіз між Україною та Еквадором

У четвер, 2 квітня, набула чинності угода між урядами України й Еквадору про взаємне скасування візових вимог.

Таким чином, віднині громадяни України можуть перебувати на території Еквадору без віз упродовж строку, що не перевищує 90 днів, який поновлюється на інший строк у 90 днів протягом одного року з дати першого в'їзду в Еквадор.

Як повідомляв Укрінформ, угоду про безвізовий режим між Україною та Еквадором підписали глави МЗС двох країн під час зустрічі на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку у вересні 2019 року.

Кабінет міністрів України 24 грудня 2019 року затвердив безвізовий режим з Колумбією та Еквадором.