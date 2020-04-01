Суспільне радіо починає мовлення ще у 13 містах

Суспільне радіо розширює далі свою FM-мережу в Україні.

Про це повідомляє пресслужба мовника.

"З 1 квітня канали Суспільного радіо UA: Українське радіо, UA: Радіо Промінь та UA: Радіо Культура розпочинають FM-мовлення загалом ще в 13 містах України", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, UA: Українське радіо відтепер мовить у таких містах: Токмак (Запорізька обл.) — 90,2 FM; Попільня (Житомирська обл.) — 89,9 FM; Добровеличківка (Кіровоградська обл.) — 90,7 FM; Зачепилівка (Харківська обл.) — 103,7 FM.

UA: Радіо Промінь: Вінниця — 100,3 FM; Запоріжжя — 106,2 FM; Полтава — 100,0 FM; Рівне — 103,0 FM; Дубровиця (Рівненська обл.) — 99,5 FM; Зарічне (Рівненська обл.) — 104,9 FM; Куп’янськ (Харківська обл.) — 98,9 FM.

UA: Радіо Культура: Миколаїв — 100,1 FM; Полтава — 89,5 FM.

"Суспільне радіо активно освоює нові частоти, формуючи наймасштабнішу в Україні FM-мережу. Наша мета — щоб якнайбільше українців отримали доступ до якісного радіоконтенту. Саме тепер, коли Україна бореться з епідемією COVID-19, цінність об'єктивної правдивої інформації стає очевидною. Ми не маніпулюємо фактами й не обстоюємо нічиїх інтересів, окрім інтересів громадянського суспільства. Ми інформуємо, пояснюємо й допомагаємо знайти рівновагу", — прокоментував член правління UA: Суспільне мовлення, відповідальний за платформу радіо, Дмитро Хоркін.

На Суспільному нагадали, що UA: Українське радіо — найбільша FM-мережа України. Вона охоплює понад 190 FM-частот.

FM-мережа UA: Радіо Промінь впродовж останніх п'яти років збільшилася вп’ятеро. Нині це 63 FM-частоти у 24 областях України.

FM-мережа UA: Радіо Культура зросла втричі — до 49 FM-частот у 23 областях України.