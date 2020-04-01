В Україні за тиждень — понад 150 тисяч хворих на ГРВІ

За минулий тиждень (23–29.03.2020) на ГРВІ захворіли 151 369 осіб, із них 41,3% — діти.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"За минулий тиждень (23–29.03.2020) на ГРВІ захворіли 151 369 осіб, із них 41,3% — діти. За результатами лабораторного дослідження методом ПЛР у 2 із 19 зразків матеріалів визначено віруси грипу: обидва — типу А(Н1)pdm09. За тиждень отримано повідомлення про 2 летальні випадки внаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР (із початку епідемічного сезону — 70); жоден померлий не був щеплений проти грипу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інтенсивний показник захворюваності склав 395,9 на 100 000 населення, що на 17% менше епідемічного порогу по Україні. У країні зафіксовано регіональне географічне поширення грипу.