В ОБСЄ закликали уряд України не скорочувати бюджет Суспільного

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір закликав уряд України не скорочувати бюджет Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Відповідна заява опублікована на сайті ОБСЄ.

"Я закликаю українську владу терміново вивчити та знайти ефективні рішення для збереження бюджету НСТУ та місії суспільного мовника", - заявив Дезір.

Представник ОБСЄ зазначив, що в умовах нинішньої кризи COVID-19 суспільний мовник "відіграє незамінну роль у наданні надійної інформації населенню, інформуванні про пандемію та боротьбі з неправдивою інформацією".

"Зараз не час ризикувати економічною стійкістю суспільних медіа ", - підсумував Дезір.

Як повідомлялося, Суспільний мовник раніше закликав Кабмін не урізати йому 480 млн грн видатків під час перегляду держбюджету.

Зокрема, зазначалося, що бюджет Національної суспільної телерадіокомпанії України у 2020 році мав би становити 1 мільярд 711 мільйонів 516 тисяч гривень, а зменшення бюджету Суспільного ще на майже 480 мільйонів, а також сплата телерадіокомпанією державного боргу перед компанією "Євроньюз" у сумі близько 350 мільйонів призведе до зменшення фінансування на 830 мільйонів гривень.