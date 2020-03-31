ВМС України заперечують контакти свого офіцера з ФСБ

Секретна інформація офіцером Військово-морських сил Збройних сил України, якого викрили на спілкуванні з представниками ФСБ РФ, не передавалась. Наразі триває службова перевірка.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

«Як зазначено в офіційному повідомлені СБУ, секретна інформація офіцером Військово-морських сил ЗС України не передавалася. Даний військовослужбовець не обіймає посаду заступника командувача ВМС ЗС України. Командувачем Військово-морських сил Збройних сил України призначена службова перевірка, за результатами якої будуть прийняті відповідні рішення», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, СБУ виявила і задокументовала факт, що високопосадовець ВМС України підтримував постійні контакти з діючими кадровими співробітниками ФСБ РФ. Контакти відбувалися під час особистих зустрічей у тимчасово анексованих Криму і Севастополі, куди військовий здійснював систематичні виїзди до рідних, а також мобільним зв’язком. Під час цих контактів представники ФСБ РФ дізнавались у високопосадовця інформацію про морально-психологічний стан українських військових моряків, рівень їх фінансового і матеріального забезпечення, а також щодо конкретних посадових осіб Командування ВМС ЗС України.