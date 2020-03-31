МОЗ розподілив по регіонах ліки проти онкологічних хвороб дітей на 14 мільйонів

Міністерство охорони здоров'я розподілило по областях 4,5 тис. флаконів препаратів "Цитозар" (цитарабін) та "Онкаспар" (пегаспаргаза) проти онкологічних захворювань у дітей, які закупило за кошти державного бюджету 2019 року.

Відповідний наказ про розподіл від 30 березня оприлюднений на сайті МОЗ.

"4 529 флаконів препаратів "Цитозар"(цитарабін) та "Онкаспар" (пегаспаргаза) проти онкологічних захворювань у дітей найближчим часом поїдуть в усі області України. Препарати закуплені за кошти державного бюджету 2019 року. Загальна вартість відправлених в регіони препаратів становить більше 14 млн грн", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ нагадали, що ліки закуповуються у межах виділеного бюджету, котрий щорічно ухвалює Верховна Рада України (у 2018 році - 5,9 млрд грн, у 2019 році - 6,6 млрд, у 2020 році бюджет державних закупівель ліків і медвиробів збільшився на 3,2 млрд грн та становить 9,77 млрд грн).

Також з 2020 року ДП "Медичні закупівлі України" почне виконувати функцію стратегічного закупівельника медичних товарів, поступово перебираючи на себе закупівлі від спеціалізованих організацій (UNDP, UNICEF, Crown Agents), які закуповують ліки та медичні вироби для України з 2015 року.